Salvatore: "Regione mantenga impgni con Pmi, commercianti e professionisti"

Liguria - "Apprendiamo in questi giorni notizie contrastanti sulla situazione del coronavirus e soprattutto sulla ripartenza post-emergenza. Regione Liguria sta riaprendo a grandi passi tutte le attività produttive e il lavoro degli esercenti, fino agli spostamenti che, stando alle ultime dichiarazioni, dovrebbero essere completamente liberi entro i prossimi giorni, anche fra regione e regione. Appare chiaro che pochi hanno la situazione sotto controllo e l'unica salvezza sta nel buonsenso del singolo cittadino che deve riprendere gradualmente le sue attività prestando però ancora attenzione soprattutto ai contatti e gli spostamenti". Lo afferma Alice Salvatore, capogruppo de IlBuonsenso in Regione Liguria.



"Da punto di vista economico - continua l'ex cinque stelle - sembra che la Regione stia facendo un gioco molto poco ortodosso: questa fortissima volontà di apertura, questa grande cavalcata alla ripresa di tutte le attività è certamente positiva, ma in buona sostanza dà alla Regione la comoda opportunità di "dimenticarsi" gli aiuti che aveva promesso nei mesi scorsi. In altre parole, dal momento che le aziende e le attività possono lavorare... affari loro: non c'è più motivo di chiedere niente. In effetti, sia che il Covid-19 diventi un brutto ricordo, e tutti lo speriamo, sia che invece il pericolo sia ancora in agguato: in entrambi i casi Regione deve aiutare queste aziende! perché loro il danno lo hanno subito comunque. E perché un impegno preso va sempre onorato. La Regione deve comunque mantenere gli impegni presi ed erogare i fondi alle piccole e medie imprese, ai commercianti, alle partite IVA e liberi professionisti che non hanno certamente risolto, con uno schiocco di dita, i loro problemi".