Salvatore: "Per la Regione emergenza coronavirus è terminata"

Liguria - "Da qualche giorno la Regione Liguria ha deciso che il coronavirus è terminato. Ha deciso che tutti devono riaprire, che le spiagge sono disponibili, che reparti speciali Covid possono essere chiusi e che tutto è finito. Sarebbe bello se solo fosse vero." spiega Alice Salvatore, capogruppo MoVimento 5 Stelle in Liguria: "Non basta cambiare dai selfie con i virologi a quelli sul balcone con la mascherina griffata per far finire un’emergenza sanitaria. La Regione in questo momento sta dimenticando, convenientemente, tutti coloro che devono essere sottoposti a tampone, quelli che sono a casa ma sono ancora positivi, e tutti coloro che ancora hanno bisogno di cure. Nascondendo sotto un telo da mare fatto di belle foto e notizie ossessivamente orientate all’apertura quelle povere persone che ancora stanno combattendo l’emergenza".



"Le aziende hanno il dovere di fare tamponi ai dipendenti o devono adeguarsi per le misure di sicurezza per accogliere i clienti - continua Salvatore -. Ma questo ormai non è più negli obiettivi della Regione, questi problemi li lasciano tutti addosso ai cittadini. Fino a ieri era tutto un abbracciarsi e volere il bene delle piccole aziende, oggi ognuno faccia per sé. L’unica idea buona per la Regione è far pagare l’ingresso alle spiagge pubbliche. Su quello, di richiedere soldi, non si sbagliano mai… Bisogna che il terrore delle elezioni e la continua campagna elettorale della maggioranza in Regione lasci invece spazio alla vita delle persone comuni; pensino almeno una volta a chi ha bisogno. Tamponi, test sierologici, aiuti alle aziende, controlli nelle Rsa. Non si possono dimenticare centinaia di anziani morti perché nessuno li ha protetti come avrebbe dovuto. E’ ora che la Regione si assuma le sue responsabilità, che lo voglia o no."