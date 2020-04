Salvatore (M5S): "Servono milioni di fondi per le aziende agricole e ittiche in Liguria"

Liguria - "Le aziende agricole e ittiche in Liguria sono in gravissima crisi. Coldiretti Liguria, CIA Liguria, Copagri Liguria, Confagricoltura Liguria e l’alleanza delle cooperative agroalimentari hanno lanciato l'allarme già da mesi: i consumatori dovendo uscire il meno possibile per il Coronavirus tendono a scegliere prodotti surgelati e in scatola e i ristoranti hanno praticamente azzerato gli ordini, il che porta le aziende agricole e ittiche ad un calo se non ad un fermo completo delle attività". Lo afferma Alice Salvatore, capogruppo M5S nel consiglio regionale, che aggiunge: "Per fare fronte a questa crisi, Regione Liguria ha istituito un fondo da 1 milione di euro per le imprese agricole e ittiche. E' sempre positivo destinare fondi alle aziende, specie in questo momento di tragica difficoltà, ma dei 50 milioni annunciati il 24 marzo per "tutte le realtà produttive", 1 solo milione per tutto il comparto è del tutto insufficiente. Le aziende agricole in Liguria sono quasi 10mila e quelle ittiche oltre mille. Si capisce subito che i fondi non bastano. Altre Regioni con caratteristiche simili hanno erogato decine di milioni e in tempi minori.

Chiediamo che vengano stanziati perlomeno 10 milioni per dare respiro ai settori, altrimenti ci troveremo di fronte all'ennesimo annuncio adatto ai titoli dei giornali ma con nulla di realmente concreto per le aziende, che hanno bisogno di ripartire al più presto".