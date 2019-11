Salvatore (M5S): "Ricordiamo Giulietti, figura storica del sindacalismo marittimo"

Liguria - "La storia è maestra di vita, e anche le persone che si sono distinte con merito devono essere ricordate affinché il loro esempio possa ispirare le generazioni future. Tra queste, è indubbio che spicchi la figura di Giuseppe Giulietti, a torto dimenticato dalle istituzioni al punto che i più oggi non sanno chi sia. Quanti sanno che Giulietti fu figura fondamentale per il sindacalismo marittimo di inizio Novecento? Quanti sanno che è stato un faro per i diritti dei lavoratori marittimi? Giulietti si adoperò per tutti gli operatori, senza distinzioni di rango, dalla cosiddetta bassa manovalanza fino ai comandanti".



Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore nell'odierna seduta consiliare presentando, come prima firmataria, l'ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a ricordare la storica figura di Giuseppe Giulietti.



"L'Odg è stata accolto con favore da tutti i consiglieri regionali, che hanno sottoscritto l'impegno e votato favorevolmente la mia proposta: auspico che la Giunta regionale sproni al più presto i singoli comuni, attraverso gli organi competenti, a riconoscere l’importanza della figura di Giulietti e a celebrarne il ricordo con targhe e intitolazioni di strade comunali", conclude Salvatore.