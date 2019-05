Salvatore (M5S): "Da Viale le solite giravolte ma nessuna risposta"

Liguria - "In merito alla fornitura di circa 2000 letti sanitari a movimentazione elettrica per gli ospedali della Liguria, non mi capacito della risposta della Viale, che chiede 'Come mai questo interesse dei 5 Stelle sulle gare d'appalto?'. Ho dovuto rileggere la nota per capacitarmi di quanto dichiarato! Ma, Viale... occuparsi di come vengono sprecati i soldi pubblici rientra nelle nostre funzioni di sindacato ispettivo. E accusare un consigliere regionale di 'occuparsi di appalti' quando la gara di cui stiamo parlando è già stata assegnata da oltre un anno, è affermazione di cattivo gusto oltre che fuori luogo. L’Assessore dia piuttosto delle spiegazioni sul perché abbia pagato quei letti 3 milioni di euro, perché, carte alle mani, il loro livello tecnico non pare giustificare la spesa. Siamo infatti intenzionati a portare la questione all’attenzione di tutte le autorità competenti". Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore".



MoVimento 5 Stelle Liguria