Salvatore (M5S): "Con lo Sblocca Cantieri nuova linfa alla Pontremolese"

Liguria - "Come M5S siamo sempre stati in prima linea affinché la 'Pontremolese', il collegamento ferroviario che unisce La Spezia a Parma, fosse interessata da opere di potenziamento e ammodernamento. Oggi, una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fa sapere che, in vista della Giornata della Ferrovia Pontremolese (prevista per il prossimo 1° giugno), è stata aperta una proficua interlocuzione con Rfi per rafforzare questo collegamento ferroviario che non solo unisce Parma con La Spezia interessando anche il nord della Toscana, ma rappresenta altresì un elemento importante del corridoio Tirreno-Brennero, utile a facilitare gli spostamenti di persone e merci tra i porti del centro Italia con il centro e il nord dell'Europa. I lavori per la 'Pontremolese' potranno peraltro ricevere impulso anche grazie alle novità normative inserite dal Governo nel decreto Sblocca cantieri. Per la Liguria, dunque, grazie al M5S, si profila la fine di un anacronistico isolamento che, negli anni, ha penalizzato fortemente gli spostamenti di persone e soprattutto merci". Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore dopo aver ricevuto la notizia dal MIT".







MoVimento 5 Stelle Liguria