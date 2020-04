Salvatore: "Lo spot della Regione regala milioni a Berlusconi"

Liguria - "Lo spot della Regione Liguria che secondo le intenzioni dovrebbe portare un maggior consumo di alimenti prodotti in Liguria sarà trasmesso sulle reti Mediaset. Sapete quanto costa uno spot, uno solo singolo passaggio sulle reti Mediaset? Da 10mila a oltre 100mila euro. Centomila!", dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore.

"Ora, fare promozione per i prodotti liguri è un’idea condivisibile. Ma se vuoi che le persone comprino prodotti liguri utilizzi uno spot di 30 o 15 secondi? Davvero pensiamo che a botte da centomila euro l’agricoltura e il settore vitivinicolo si risollevi? Regalando milioni a Berlusconi?".



"Quei soldi forse era meglio darli direttamente alle aziende liguri. Ho chiesto di sospendere il bollo auto per 12 mesi. Mi è stato risposto che non c’erano i soldi per farlo. Però, per pagare le tv i soldi improvvisamente ci sono. Infatti Regione è riuscita a spendere altri 155mila euro solo per griffare le mascherine da distribuire alla popolazione, un’operazione costosa, inutile e solo demagogica... La Liguria merita di meglio. La Giunta se vuole rimpolpare le casse di Berlusconi lo faccia con i soldi suoi, non con quello dei cittadini liguri", conclude Salvatore.