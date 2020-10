Salvatore: "Liguria in pericolo per mancata manutenzione"

Liguria - "Ancora danni, sempre per mancata manutenzione. Simbolo di tutto la strada Portofino – Santa Margherita che pochi mesi

venne inaugurata da Toti con una serie infinita di dirette Facebook e selfie. Prime onde, strada chiusa. Una seria amministrazione pubblica regionale in Liguria dedicherebbe tutte le sue energie alla messa in sicurezza idrogeologica". Lo scrive Alice Salvatore per Il Buonsenso, aggiungendo: "Dovrebbero esserci costanti e regolari lavori di prevenzione, manutenzione, opere di rinaturalizzazione, con l’ingegneria naturalistica. Questo consentirebbe inoltre di creare nuova occupazione, tutto l’anno, per anni e anni. In un momento economico difficile come quello che stiamo vivendo sarebbe un volano per tutti i lavoratori coinvolti e l’indotto che ne deriverebbe. Lavori per tutelare e mettere in sicurezza i nostri versanti dell’entroterra, le nostre strade, le nostre città. I fondi ci sono, europei, nazionali, regionali. Ma non vengono usati perché manca il cervello a chi governa in Regione. Manca il senso civico, la capacità di fare progetti di lungo periodo e amore per la Liguria che viene solo usata e mai difesa da chi sta governando. Ventimiglia, Imperia, Santa Margherita, Genova tutta e la Liguria stanno patendo la continua assenza di decisioni serie, progettuali e di lungo periodo da parte dell’amministrazione regionale".