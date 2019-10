Salvatore: "L'ospedale dimostra l'ignavia politica della destra ligure"

Liguria - "Il Felettino, atteso da anni, è fermo e per l'avvio della sua costruzione ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Non solo, ricordo che Ire ha bocciato le norme antisismiche del progetto: si voleva costruire un ospedale fuori norma! Inutile girarci intorno: il nuovo ospedale della Spezia è la grande incompiuta della Sanità ligure - dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore -. La Giunta regionale non sembra sia in grado di porvi rimedio. È un fatto. Come M5S, siamo vicini alle famiglie e ai pazienti che ancora attendono sia loro garantito un ospedale nuovo ed efficiente dove potersi curare. Un ospedale che possa altresì rispondere alle esigenze professionali dei medici e degli operatori sanitari e sociosanitari. Io, come tutto il MoVimento, non smetterò di combattere questa ignavia politica della destra ligure".