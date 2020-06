Salvatore (Il Buonsenso): "Basta centri commerciali nei contesti urbani"

Liguria - "I centri commerciali servono a far guadagnare miliardi alle grandi multinazionali ma stanno da anni soffocando completamente le piccole e medie imprese, i commercianti, tutti i negozianti e le piccole attività della Liguria". Lo afferma in una nota Alice Salvatore, candidata alle prossime regionali della Liguria per Ilbuonsenso. "In Consiglio regionale - prosegue - stiamo lottando per fermare l'apertura di ulteriori nuovi centri commerciali dentro il tessuto urbano di Comuni e città. Diamo spazio invece al commercio di prossimità che porta sicurezza, cultura, qualità e socialità. Abbiamo già proposto un emendamento per vietare l'apertura di nuovi centri commerciali fino a tutto il 2022. Ma bisogna fare di più: uno dei primi provvedimenti de ilBuonsenso

alla guida della Regione Liguria sarà sicuramente quello di vietare per sempre ogni altro nuovo centro commerciale nel contesto urbano di

Comuni e città, e dare subito aiuto e sostegno economico, sgravi fiscali e aiuti concreti a negozi e commercianti. Incontrerò nei prossimi giorni i rappresentanti dei commercianti di Genova e della Liguria per preparare insieme nuove proposte di legge".