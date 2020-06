Salvatore: "App lamialiguria buffonata inutile e spreco di soldi". Berrino: "Maga o racconta fandonie"

Liguria - "Abbiamo provato la nuova applicazione de "lamialiguria", annunciata con entusiasmo dalla giunta regionale e che avrebbe il compito di favorire il turismo nella nostra Liguria. Come immaginavamo, l'intera operazione non ci convince. Quando si utilizza l'applicazione bisogna registrarsi e su una mappa compaiono tutte le attrazioni posizionate in prossimità. Per motivi non ancora ben noti, non si può prenotare ad un ristorante o ad un albergo se non si è fisicamente vicini al luogo". Alice Salvatore attacca la novità di questi ultimi giorni: "Tanto vale che ci vado di persona. Un bug all'interno dell'applicazione poi impedisce di accedere alle funzionalità di prenotazione, pure esistente, ma ti permette solo di lasciare una recensione di un posto che non hai ancora avuto modo di visitare. Ma la cosa peggiore è che tutte le funzionalità dell'app si possono ottenere gratuitamente e immediatamente con Google Maps. Non osiamo immaginare quanti soldi sono stati spesi per una cosa che esiste già ed è immediatamente raggiungibile da qualsiasi utente del mondo. Le ipotesi sono due. La prima è che la maggioranza sia incapace, e questo potrebbe benissimo essere. Ma la seconda è che come al solito è stata fatta un'operazione per finire sui giornali e per spendere e distribuire soldi in campagne pubblicitarie. Tutto il settore turistico di questa applicazione non se ne fa proprio nulla. Servirebbe dare liquidità a coloro che sono rimasti chiusi per due mesi, fondi per sanificare le strutture, rinviare o sospendere il pagamento delle imposte e abolire la tassa di soggiorno. Di questo avrebbe bisogno il settore. Mentre invece in Giunta si divertono a giocare con le applicazioni spendendo i nostri soldi".



“La nuova versione della app 'La mia Liguria' sarà disponibile e quindi scaricabile a partire dal prossimo 1 luglio, come abbiamo detto e scritto ieri nei comunicati stampa e come è espressamente indicato sul Play Store di Google (su Apple Store si aggiornerà in automatico). In conclusione: o Alice Salvatore ha provato la vecchia app, o è una maga ed è riuscita a scaricare un'app non ancora uscita, oppure racconta un sacco di fandonie”, così l'assessore al Turismo Gianni Berrino replica alla consigliera Alice Salvatore (il Buonsenso) in merito alle funzionalità della nuova app “La mia Liguria” presentata ieri in anteprima alla stampa.