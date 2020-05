Salvatore: "Ancora delle proposte di buonsenso bocciate senza una ragione valida. E a farne le spese gli anziani e i malati”

Liguria - Tutto parte dalla commissione affari istituzionali, incaricata di valutare i criteri per le nomine dei dirigenti nel consiglio di amministrazione di alcune case di riposo. Si tratta di criteri delicatissimi che rimandano ad una legge regionale dove si indica che la persona prescelta debba avere alternativamente una comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alla persona o più in generale nella "gestione". "Assieme al mio team - attacca Alice Salvatore, capogruppo del Movimento Cinque Stelle nel consiglio regionale ligure -, ho proposto due emendamenti di importanza fondamentale: nel primo abbiamo richiesto che la persona selezionata abbia esperienza sia nello specifico settore dove dovrà lavorare sia nella amministrazione, dal momento che le case per anziani, lo abbiamo visto specie in questo momento di pandemia, hanno bisogno di particolari ed elevate capacità ad ampio spettro. Sullo stesso piano la nostra proposta di tenere fuori la politica: per evitare il riciclo degli incarichi e le nomine ad amici degli amici, vecchissimo problema italiano, abbiamo richiesto che il neo nominato non abbia ricoperto incarichi all'interno di strutture politiche nei due anni precedenti la nomina".



Entrambi gli emendamenti sono stati bocciati. "E il motivo - continua Salvatore - è ancora sconosciuto, anche se è facilmente immaginabile. Il solito ostruzionismo contro l'opposizione, anche quando le proposte sono di evidente buonsenso. La maggioranza regionale, incurante di quello che sta succedendo in queste drammatiche settimane di pandemia, e delle stragi all'interno delle case di riposo per anziani, non vogliono dare valore all'esperienza e non vogliono introdurre dei rappresentanti regionali all'interno dei consigli di amministrazione degli ospizi che abbiano già una comprovata esperienza nella gestione di strutture di servizi alla persona. Rimangono come al solito sordi e ciechi di fronte a proposte di evidente buonsenso, per pura e illogica contrapposizione".