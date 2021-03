Liguria - La seduta del Consiglio regionale dedicata interamente al piano vaccinale in programma per l'intera giornata di oggi è stata revocata dopo che l'Aifa, in via precauzionale ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca.



La decisione di sospenderla è stata assunta dal presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, dopo aver sentito i presidenti dei gruppi consiliari e i consiglieri che avevano proposto la seduta.