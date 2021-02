Ruggia: “Area giochi abbandonata, grave pericolo per i bambini"

Liguria - “L’immobilismo dell’amministrazione comunale di Vezzano è ormai visibile su tutti i fronti. Anche l’area giochi nella zona ‘il Castello’ a Vezzano Alto, l’unica presente a Vezzano, è abbandonata nel degrado, totalmente priva di manutenzione, con un grave pericolo per i bambini che dovessero utilizzarla”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “L’area giochi si trova in condizioni pietose, persino la staccionata è rotta in più punti: non oso immaginare cosa potrebbe succedere a dei bambini che dovessero giocare e cadere accidentalmente. Questo è il risultato dell’immobilismo dell’amministrazione comunale: dopo due anni nulla è cambiato, le condizioni sono le stesse che avevamo documentato due anni fa in campagna elettorale e riguardano tutto il territorio comunale, frazioni comprese”.



“Il Comune non ci ha nemmeno coinvolto nell’organizzazione della campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni: le adesioni vanno fatte entro domani, ma l’amministrazione non ha nemmeno pensato a rendere disponibile una mail per l’invio dei moduli. La mancanza di organizzazione è totale – conclude Ruggia – Rinnovo quindi il mio appello perché si torni a elezioni ridando la parola ai cittadini. Il consigliere regionale del Pd Davide Natale recentemente ha duramente criticato il comportamento di Italia Viva: lo sanno Natale e il vicesindaco Simone Regoli che il sindaco Massimo Bertoni è stato eletto col Pd per poi passare in Italia Viva, tradendo di fatto il mandato degli elettori? Se non sono attaccati alle poltrone consentano ai cittadini di tornare ad esprimersi”.