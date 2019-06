Rossetti insiste: "Giampedrone ammette il taglio alle ecofeste"

Liguria - "L'assessore Giampedrone risponde con mele alle richiesta di pere.... La raccolta differenziata è un'altra cosa rispetto alla battaglia che bisogna condurre per la riduzione del consumo della plastica, dovrebbe saperlo. Parliamo di economia circolare, introduzione di sistemi di prodotti non di plastica nei consumi e negli imballaggi e cioè pensiamo a cambiare le abitudini dei consumatori liberandoli dalla plastica inutile. Cose che non riguardano la differenziata e che richiedono impegni economici e organizzativi su cui Regione Liguria è assente. Lo ringrazio però perché nella sua risposta è stato sincero: dai 200.000 euro del 2014 (centrosinistra) ci ha detto che nel 2019 il centrodestra impegnerà ben 16.900 euro per tutta la regione, per sostenere l'introduzione di prodotti degradabili al posto della plastica nelle manifestazioni e feste pubbliche. Complimenti".



Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure.