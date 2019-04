Rossetti (Pd): "Tagli alle pensioni per pagare le promesse elettorali"

Liguria - "Per pagare le promesse faraoniche fatte in campagna elettorale, il Governo Lega-5 Stelle mette le mani nelle tasche dei pensionati. Ma non di coloro che percepiscono le cosiddette pensioni d’oro: di chi ha lavorato tutta la vita e riceve ogni mese un assegno superiore ai 1200 euro netti, cioè persone che, in alcuni casi, faticano persino ad arriva a fine mese. Solo a Genova si parla di 86 mila pensionati, con tagli che vanno da 13 a 80 euro al mese.

Insomma, il “Governo del cambiamento” se la prende con i più deboli, come ha fatto spesso in questo primo anno. Le decurtazioni, naturalmente, partiranno subito dopo le elezioni europee, in modo da non turbare la base elettorale.

Dopo aver portato il Paese in recessione, Lega e 5 Stelle adesso cominciano a chiedere i soldi agli italiani".



Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure.