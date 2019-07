Rossetti: "Da Regione 383mila euro per i piccoli Comuni, mentre per comunicazione spende 1,5 milioni"

Liguria - "All'assessore Giampedrone sembra giusto e normale che per i 99 Comuni liguri con meno di 1.000 abitanti, la sua Giunta abbia stanziato appena 383mila euro per interventi di messa in sicurezza stradale e cioè per la realizzazione di marciapiedi, parcheggi e attraversamenti pedonali. Parliamo di meno di 4.000 euro a testa, per progetti che hanno l'obiettivo di garantire l'incolumità dei cittadini e che i ridotti bilanci di questi piccoli Comuni rendono difficili da realizzare. Ma il centrodestra, non pago di non aver stanziato neppure un euro l'anno scorso per queste amministrazioni, oggi aggiunge al danno anche la beffa. Cosa se ne fa un Comune di 4.000 euro per rimettere a posto strade e marciapiedi?". Lo domanda Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure, rivolgendosi all'amministrazione regionale, che nei giorni scorsi ha reso noto lo stanziamento di risorse a favore dei piccoli Comuni.

"Quei soldi - prosegue Rossetti - non bastano nemmeno per mettere in sicurezza pochi metri di attraversamento pedonale. Ma Giampedrone dice che le risorse disponibili sono poche per tutti. Eppure la Giunta ligure spende un milione e mezzo di euro all'anno in comunicazione: 5 volte la cifra stanziata per la messa in sicurezza delle piccole amministrazioni comunali".