Roberto Centi eletto Presidente della Commissione Antimafia del consiglio regionale

Liguria - Il consigliere regionale spezzino Roberto Centi, eletto nelle file della Lista Sansa, è stato votato all'unanimità come Presidente della Commissione permanente Antimafia del consiglio regionale. "Sono onorato di essere stato eletto presidente di una Commissione così importante per i nostri territori, in alcuni dei quali si può parlare non tanto di infiltrazione mafiosa, quanto di vera e propria integrazione in settori del tessuto economico - ha detto a margine il professore -. Questa commissione è di nuova istituzione e necessita di un lavoro puntuale ed accurato: dall'approfondimento della natura e delle caratteristiche dei mutamenti del fenomeno mafioso sul territorio ligure, all'analisi delle modalità di difesa del sistema degli appalti da condizionamenti mafiosi nelle opere pubbliche; dal quadro dell'impatto negativo che le associazioni mafiose possono produrre sotto il profilo economico e sociale allo studio della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto della criminalità mafiosa; dalle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale alla verifica delle iniziative prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali".



Accanto a queste essenziali funzioni di studio, analisi e monitoraggio, la commissione ha il compito fondamentale di proporre iniziative che favoriscano la condanna sociale del fenomeno mafioso e che rafforzino la cultura della legalità. Azioni ad ampio raggio da svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado, in ambito universitario, attraverso una proficua interazione con diverse facoltà, e sul territorio. Progetti culturali che siano germe vivo per la nascita e lo sviluppo di una riprovazione collettiva dei fenomeni mafiosi e corruttivi che, partendo dai giovani, attecchisca in tutte le fasce di popolazione. "Spero veramente di essere all'altezza del compito; ringrazio chi ha avuto fiducia nella mia persona e tutti i colleghi della commissione per il lavoro che affronteremo insieme".



"Abbiamo voluto che fosse lui, stimato professore, anche per coinvolgere i giovani nella decisiva battaglia contro le mafie. E' importante soprattutto per la Liguria che, dispiace ammetterlo, è terra di mafia. Il primo passo è, quindi, acquistarne consapevolezza. Come Lista Sansa, vogliamo costruire una rete con associazione e persone che, sul nostro territorio, così come nelle altre Regioni, combattono ogni giorno la criminalità organizzata. Dalla Sicilia alla Lombardia. Sarà una grande sfida mettere insieme persone e forze nuove. Siamo orgogliosi che sia Roberto Centi a ricoprire questo incarico. La mafia, come diceva Giovanni Falcone, non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine". Così Ferruccio Sansa, consigliere della Lista Sansa Presidente, sull'elezione di Roberto Centi alla presidenza della Commissione antimafia della Regione Liguria.