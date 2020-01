Rixi a Toti: "Si occupi di più della Liguria". La replica: "Siamo concentratissimi"

Liguria - "In Liguria sì è governato bene, ma non si può dare nulla per scontato. Bisogna lavorare per il territorio, ascoltare le persone, avere l’umiltà di portare avanti una Regione che ha ancora problemi da risolvere e mi auguro che ci siano liste civiche a supporto del governatore e che si continui al lavoro di rilancio della nostra Regione".

Il deputato della Lega Edoardo Rixi ha commentato così i risultati delle Regionali in Emilia-Romagna, rilanciando la corsa elettorale che vedrà protagonista la Liguria la prossima primavera.

"Da tempo dico al governatore di occuparsi prevalentemente della Liguria e di pensare a una lista a sostegno del governatore più che a un progetto di carattere nazionale – ha sottolineato -. Oggi abbiamo bisogno di ridare voce ai liguri e le prossime regionali saranno un momento importante perché per la prima volta ci sarà l’occasione di una riconferma di una giunta di centrodestra".



"Assicuro l'amico Rixi che siamo concentratissimi sulla Liguria. Tanto è vero che sono a Ventimiglia per concordare progetti Comuni con il sindaco Gaetano Scullino, poi sarò ad Alassio per incontrare i balneari, così come sabato ero proprio con Edoardo a Sarzana per programmare, con gli amici della Lega, le linee guida della prossima legislatura". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, replica al segretario del Carroccio in Liguria, Edoardo Rixi, che commentando il risultato di Cambiamo! in Emilia-Romagna aveva ribadito al governatore il consiglio di concentrarsi sulla Liguria piuttosto che su progetti politici nazionali. "Ci prepariamo a correre per le prossime regionali con una coalizione ampia, proprio come auspicato anche stamani dal leader della Lega, Matteo Salvini - assicura il governatore - al fianco dei partiti tradizionali, infatti, ci saranno certamente una lista del presidente, che i sondaggi già oggi stimano sopra l'11%, e una lista di centro come quella degli amici di Liguria Popolare, ormai radicati su tutto il territorio regionale. Se altri avranno la volontà di unirsi a noi, le porte non sono aperte ma spalancate".

Toti assicura, poi, Rixi sul fatto che non darà "mai nulla per scontato, anche quando i sondaggi premiano costantemente la nostra credibilità. Allo stesso tempo, non temiamo nessun avversario. Il 22 febbraio ci saranno ai Magazzini del Cotone di Genova gli Stati generali della Liguria, per chiedere a cittadini, imprese e corpi intermedi, le loro idee per altri cinque anni di buon governo. Un buon governo che, ci dispiace deludere i nostri avversari, non risente minimamente delle fisiologiche turbolenze elettorali di queste ore". D'altronde, conclude, "in Liguria, il centrodestra non solo ha ben governato, tanto che l'amministrazione e il governatore risultano al terzo posto tra i più apprezzati nella classifica del 'Sole 24 ore', ma ha esteso costantemente i suoi confini, vincendo con tante liste civiche i principali Comuni e allargando il proprio perimetro anche ad amministrazioni ed esponenti politici provenienti da altre coalizioni".