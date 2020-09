Rixi: "Questo parlamento non può votare il nuovo Capo dello Stato"

Liguria - “Se come sembra siamo di fronte all’affermazione del Sì al referendum, il dato che appare chiaro è che l’attuale parlamento non può votare il presidente della Repubblica. Andrebbe sciolto prima di votare il nuovo Capo dello Stato”. Lo afferma Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure della Lega, con un occhio all'esito referendario. “La riforma - ha continuato - prevede che ci siano 600 parlamentari, non gli attuali 945, un collegio di voti decisamente diverso. Bisogna votare un altro parlamento in sintonia con la nuova legge, questo governo deve dimettersi”. E guardando alla Liguria: “Ci aspettiamo di confermare tre assessori, presidente del consiglio e vicepresidente della Regione, poi discuteremo delle deleghe. Per me non c’è nessuna delega fondamentale”.