Risparmi da smart working in solidarietà, ok alla proposta di Tosi (M5S)

Liguria - "Era una questione di buonsenso, ed è stata recepita: accolto oggi, in Consiglio regionale, l'Odg a mia prima firma che, ove vi siano risparmi di bilancio, impegna la Giunta a destinare a iniziative solidali, vale a dire verso le fasce più deboli della popolazione duramente colpiti da questa emergenza, i soldi risparmiati dalla mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, poiché l'Ente ha ritenuto che essendo loro in "smart working" non avrebbero diritto a maturarli", dichiara il vicecapogruppo regionale Fabio Tosi, che aggiunge: "Auspico che questo spirito di collaborazione si manifesti a breve anche con altri atti: i liguri avranno bisogno di buona politica, non di sterili polemiche".