Ripresa anno scolastico, chiesta audizione scuola, sindacati e genitori

Liguria - "Va fatto quanto prima, con spirito costruttivo e coinvolgendo tutte le forze consiliari e rappresentative, il punto sulla ripresa dell'anno scolastico sia per quanto concerne il calendario, sia per le modalità che chiameranno in causa la compresenza nei plessi di alunni, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L'anno scolastico corrente sta volgendo al termine e va dunque affrontato celermente il nodo dell'anno nuovo: per questo motivo, ho chiesto che siano convocate in audizione, alla prima data utile presso la III Commissione consiliare, l’Assessore regionale competente, i rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria, nonché tutte le sigle sindacali del comparto scolastico e le associazioni rappresentative dei genitori, tra cui ad esempio FoRAGS-Liguria. Oltre a fissare una data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021, sulla cui definizione giustamente le famiglie attendono una comunicazione chiarificatrice, va anche affrontato il tema delle dotazioni informatiche per la formazione on-line, che va senz'altro garantita a favore di studenti e docenti". Lo dichiara il consigliere regionale Andrea Melis (M5S) illustrando la sua richiesta di audizione al presidente della III Commissione (attività produttive, cultura, formazione e lavoro).