Rinvio regionali, Toti: "Governo coinvolga giunte, ma ora non è priorità"

Liguria - Come raccontato ieri, nella bozza del Decreto coronavirus messa nero su bianco dal Governo c'è l'idea, del resto non sorprendente, di rinviare le elezioni comunali e regionali di questa primavere, nonché il referendum per il taglio dei parlamentari. La bozza prevede che le elezioni comunali tra il 15 ottobre e il 15 dicembre prossimi e la proroga di tre mesi oltre la scadenza degli organi elettivi regionali in scadenza, cioè quelli di Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Liguria.



E Giovanni Toti, presidente regionale ligure attualmente in carica, ieri, nel corso della canonica conferenza stampa di fine giornata sulla situazione Covid19 – appuntamento che oggi si prenderà una pausa, a meno di particolari novità, per tornare domani -, ha detto la sua sull'ipotesi proroga contenuta nella bozza rispondendo a una domanda inviata telematicamente dalla stampa. “Come valuti questa ipotesi? Non la valuto – ha affermato -. Vorrei auspicare che il governo voglia almeno fare una telefonata alle giunte interessate prima di prendere un provvedimento simile, che ovviamente blocca il turnover democratico in un pezzo importante di Paese. Se ci saranno le condizioni, valuteremo e concorderemo tempi e modi opportuni per una campagna elettorale serena finita questa emergenza. Ma al momento la campagna elettorale non è la nostra priorità”.