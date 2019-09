Rinnovo della nomina del Commissario straordinario di A.Li.Sa, dibattito in Regione

Liguria - Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Giovanni Battista Pastorino, in cui ha chiesto alla giunta se, a distanza di 3 anni, siano stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti per il mandato di Commissario straordinario di A.Li.Sa. che prevedono di “assicurare ogni utile provvedimento amministrativo e di riorganizzazione per il passaggio fra la ARS soppressa e A.Li.Sa e per l’avvio dell’esercizio delle funzioni a essa attribuite”. Il consigliere ha chiesto, inoltre, alla giunta se intenda proseguire il periodo commissariale di A.Li.Sa. confermando, così, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato che la proroga del Commissario di A.Li.Sa. rientra in un provvedimento complessivo che è stato ampiamente motivato nel momento in cui è stata adottata la delibera. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi – ha aggiunto – sono state attribuite ad ALiSa ulteriori incombenze e ha elencato le nuove funzioni assunte dall’azienda.