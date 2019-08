Rimini 2019, Viale: "Il sistema ligure da esempio sull'invecchiamento attivo"

Liguria - La riforma della sanità ligure e le sfide di una società che è la più anziana d'Europa. Di questo ha parlato la vicepresidente e assessore alla salute di Regione Liguria Sonia Viale partecipando al dibattito sul "Quale assistenza nel Paese più vecchio del mondo" al Meeting di Rimini.



Il confronto è avvenuto tra Cosimo Cricelli Presidente Simg, Giovanni Leoni, vice presidente Ordine dei Medici , Cosimo Cicia Comitato Ordine degli infermieri, Stefania Saccardi Assessore sanità Toscana e Roberto Bernabei Presidente Italia Longeva. È stata l'occasione per illustrare la riforma della sanità ligure e l'integrazione ospedale territorio; i progetti dell' infermiere di famiglia e di comunità; l'accordo con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sulla cronicità.



Si è affrontato inoltre il tema della tempestività dei soccorsi e la specializzazione degli ospedali per affrontare ictus ed infarto, dove la Liguria con l'esperienza dell'112, del 118 e la rete ospedaliera ottiene tempi di cura tra i migliori in Italia. L'assessore Viale esprime soddisfazione per aver portato l'esperienza del sistema ligure e la capacità degli operatori di affrontare la sfida della longevità di fronte ad una platea attenta non solo agli aspetti organizzativi ma anche etici.