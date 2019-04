Rilascio carburante in volo, Battistini scrive a Giampedrone

Liguria - Il vicecapogruppo di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria Francesco Battistini scrive all’assessore Giampedrone in merito ai potenziali danni ecologici causati dal “fuel dumping”, il rilascio di carburante nell’ambiente causato ieri da un aereo in difficoltà nei cieli del mar ligure. "Chiediamo che ci sia un’attenzione particolare al territorio e all’ambiente della nostra regione. Per questo abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per quanto è accaduto nella serata di lunedì a circa 70 chilometri dalle coste della Liguria. La manovra di rilascio del carburante si era resa necessaria a causa di alcuni problemi tecnici rilevati su un velivolo di rientro a Milano. Ciò rischia di produrre un danno ambientale ed economico che può essere rilevante. Intendiamoci, il fuel dumping è una manovra di emergenza che rilascia il carburante avio, altamente volatile, nell’atmosfera. È assolutamente condivisibile per salvaguardare la vita di passeggeri ed equipaggio, ma 80 tonnellate disperse in atmosfera producono inquinamento, quindi necessitano di un monitoraggio attento da parte delle autorità preposte. Per questo chiediamo chiarimenti e un’attività scrupolosa da parte di Arpal. L’obiettivo è rassicurare la cittadinanza e, in caso di necessità, intervenire rapidamente con un’azione quanto più incisiva possibile".