Renzi querela Panorama per la vicenda Paita-alluvione di Genova

Liguria - "Avevo promesso di iniziare a chiedere i danni per le infamie che ho ricevuto in questi anni. E vi avevo garantito che vi avrei tenuti informati". Non era una promessa da marinaio quella di Matteo Renzi, che attraverso il suo sito ufficiale annuncia querele a personaggi dello spettacolo e giornalisti. Tra questi ci sono Piero Pelù "per avermi definito in diretta TV al concertone boy-scout di Licio Gelli”, Marco Travaglio per il collegamento in diretta con alle spalle un rotolo di carta igienica con stampato il volto dell'ex presidente del consiglio, lo chef Vissani "per avermi definito peggio di Hitler”. Ma c'è anche Panorama "sulla vicenda Paita–alluvione di Genova". Poche settimane fa alla Spezia, Renzi aveva ribadito la sua vicinanza all'ex candidata governatrice da pochi giorni assolta in via definitiva.