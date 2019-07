Regione, Garibaldi (Pd) chiede lumi su permanenza Fincantieri

Liguria - "Quali iniziative vuole mette in campo Regione, anche in sinergia con i Sindaci dei Comuni sede di cantiere in Liguria, per chiedere che venga chiarita e rafforzata la presenza di Fincantieri nel territorio di Riva Trigoso, dopo le dichiarazioni preoccupanti dell’azienda? Quali azioni intende intraprendere per il finanziamento completo dell'opera di tutela del litorale di Riva, già oggetto di un progetto condiviso tra Comune di Sestri e Regione Liguria? E' possibile, nel caso, anche l’utilizzo del Fondo Strategico Regionale?”. Lo chiede in un'interrogazione che approderà presto in Consiglio regionale il consigliere ligure del Pd e vicepresidente della commissione Ambiente Luca Garibaldi.



“Lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso ha una primaria importanza nello sviluppo industriale di questa regione – spiega Garibaldi – e ogni volta che i cantieri di Riva Trigoso sono stati in pericolo le istituzioni e le forze sociali liguri sono scese in campo per salvaguardarli. Un aiuto determinante alla continuità produttiva del sito è stato dato anche dalla Legge Navale del Governo del Partito Democratico”. Ma in una nota recente Fincantieri Media Relation ha messo in dubbio la presenza del gruppo sul territorio di Riva: una dichiarazione, dice Garibaldi, “grave e irrispettosa nei confronti dei lavoratori e di una comunità intera che da oltre un secolo si rapporta con l’azienda sul nostro territorio”. Secondo il consigliere del Pd inoltre le parole contenute nella nota suonano anche ingiustificate “rispetto ai carichi di lavoro fino al 2025 e i positivi impegni occupazionali dichiarati nello stesso comunicato”. Garibaldi cita anche il recente protocollo di intesa siglato da Regione, MIUR e Fincantieri per la crescita dei percorsi formativi sul territorio per l’assunzione di manodopera qualificata nel settore, che sta avendo sviluppi positivi e sottolinea come “l’Amministrazione Comunale di Sestri Levante collabori da tempo con l’azienda per far sì che si mettano in campo tutte le azioni che creino migliori condizioni di lavoro e di convivenza con la Riva Trigoso”. Nell'interrogazione il consigliere del Pd precisa che “anche il Presidente della Giunta Regionale, in risposta alle preoccupazioni emerse sul futuro dello stabilimento di Riva Trigoso, ha ribadito l'importanza di questo sito produttivo e che l'Amministratore Delegato di Fincantieri, ha invitato 'la politica locale' a occuparsi dei temi inerenti alla sicurezza idrogeologica, anche alla luce delle ultime recenti mareggiate che hanno investito la Liguria e anche Riva Trigoso, dove ha sede lo stabilimento di Fincantieri". A tal proposito, aggiunge Garibaldi, “prima della mareggiata del 28-29 ottobre 2018, il Comune di Sestri Levante aveva già assegnato con fondi propri uno studio meteomarino sull’area dove è collocato lo stabilimento di Fincantieri, e che dopo l’evento si è prontamente intervenuti con una attiva collaborazione con la Protezione Civile Regionale, che ha consentito di definire una progettazione complessiva di tutela del litorale in questione per 1,9 milioni di euro, di cui 700.000 euro per lavori già finanziati dal Ministero attraverso Regione Liguria e 1,2 milioni già inseriti nel Piano Investimenti della Protezione Civile per l’anno 2020 in attesa di finanziamento. La Giunta può svolgere un’azione positiva nel sollecitare questo finanziamento o garantirlo anche con il Fondo Strategico?”