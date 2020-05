Regionali, per il centrosinistra spunta il nome di Dello Strogolo

Ex presidente del Porto Antico e della Fiera di Genova ha ricoperto incarichi pubblici con le giunte Vincenzi e Doria. "Battere Toti? Secondo me si può fare", afferma.

Liguria - Spunta all'improvviso il nome di Ariel Dello Strologo come possibile candidato alla presidenza della Liguria per il centrosinistra e il Movimento cinque stelle. L’ex presidente del Porto Antico e della Fiera, nonché presidente della comunità ebraica genovese, potrebbe essere l'avversario di Giovanni Toti, che punta invece sulla riconferma. Il nome piacerebbe a tutte le liste che uniranno le forze contro il centrodestra.



Avvocato di 54 anni e socio dello studio legale De Andrè, Dello Strologo è stato scelto nei precedenti incarichi pubblici dai sindaci Vincenzi e Doria e ha sciolto le proprie riserve: “C’è la mia disponibilità a essere il candidato di una coalizione di centrosinistra ampia per vincere queste elezioni - ha spiegato a Genova24 -. Questa disponibilità è al vaglio di tutti i componenti della coalizione e nel giro di poche ore si dovrebbe concludere”.



Un candidato civico, un volto noto agli elettori (genovesi), che interrompe il dibattito sulle ipotesi Sansa-Massardo che proseguiva ormai da mesi.

“Io ho semplicemente posto una condizione – prosegue Dello Strologo – che ci siano un programma unico, una coalizione unica e un progetto condiviso”.

“Io ci credo molto, anche perché sento un’atmosfera di grande entusiasmo che mi fa molto piacere. Secondo me si può fare”, ha risposto riguardo all'effettiva possibilità di sconfiggere Toti e il centrodestra.