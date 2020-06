Regionali, nelle stanze romane si continua a cercare la quadra sul nome di Sansa

Liguria - Il centrosinistra e il Movimento cinque stelle sono ancora alla ricerca della quadra sul nome del candidato. Non è bastata una settimana di ragionamento in più per far sbocciare anche nel Pd genovese più vicino all'ex governatore Claudio Burlando l'approvazione per Ferruccio Sansa. Il giornalista de Il fatto quotidiano, figlio dell'ex sindaco genovese Adriano Sansa, è l'unico nome rimasto sul tavolo della trattativa che le forze del centrosinistra e il Movimento stanno portando avanti in chiave anti-totiana. Sino a ieri le ipotesi sembravano due soltanto: la convergenza unanime su Sansa oppure la rottura dell'alleanza tra Pd e M5S, i due partiti più importanti della coalizione.



Con la rottura degli indugi di Aristide Massardo (leggi qui) le carte si sono rimescolate, ma l'impressione è che a Roma, dove le parti si stanno confrontando per trovare l'accordo, tutto stia procedendo nella stessa direzione di prima e che la notizia di ieri non sia stata accolta come un terremoto.