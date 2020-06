Regionali, il Pd stoppa Sansa

Liguria - Si è riunita stamattina in videoconferenza la segreteria regionale del Partito democratico. All'ordine del giorno la decisione in merito alla candidatura di Ferruccio Sansa, penna del Fatto Quotidiano, a candidato unitario dell'alleanza tra centrosinistra e Movimento Cinque stelle alle prossime regionali liguri. Dopo un'attesa di mesi sembrava essere vicina la svolta e invece l'ipotesi, secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, che ha sentito fonti interne ai Dem, sarebbe stata stoppata nel corso del confronto di questa mattina a Genova. Il Partito democratico ligure riterrebbe infatti Sansa non in grado di rappresentare tutti gli orientamenti della coalizione. Questo verdetto arriverà quindi tosto al tavolo romano della trattativa giallorossa. Da vedere se, accantonato Sansa, l'alleanza salterà o l'interlocuzione riprenderà da capo. Nel pomeriggio, a Roma, i vertici di centrosinistra e Movimento 5 Stelle torneranno a vedersi in una nuova riunione che si preannuncia molto difficile.