Regionali, Salvatore si defila: "Mai al tavolo con Paita o Orlando"

Liguria - "Nessuno può dirmi di sedermi al tavolo con Burlando, Paita o l'ex ministro renziano Orlando, quindi io lascio la mia candidatura a presidente della Regione Liguria, ma lascio anche la mia candidatura a consigliere regionale, cioè a capolista del Movimento cinque stelle nella provincia di Genova". Lo ha dichiarato oggi in una diretta Facebook Alice Salvatore, attuale capogruppo pentastellata in consiglio regionale, candidata alla presidenza della Liguria nel 2015. La Salvatore, in riferimento alla votazione su Rousseau che ha visto vincere il sì alla trattativa con il Pd in ottica alleanza regionale, ha affermato: "Rispetto il voto, non tenterò di sovvertire il risultato, come invece hanno fatto altri dopo la votazione di gennaio quando è stato votato un candidato presidente del Movimento". Salvatore ha motivato il suo farsi da parte con ragioni di "moralità, valori e coerenza".