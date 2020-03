Regionali, Paita: "Senza un programma riformista non si vince"

Liguria - “Prendiamo atto dell’esito del voto di Rousseau sulla volontà di un’alleanza tra M5S e Pd. ”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della votazione online degli iscritti sulla piattaforma Rousseau su un’alleanza tra M5S e Pd in vista delle elezioni regionali.

“A nostro avviso – continua - per riuscire a vincere in Liguria è indispensabile puntare a una sintesi di tipo riformista su tutti i principali dossier regionali, dal momento che solo con una formula del genere il centro-destra di Toti può uscire sconfitto. E per noi riformismo vuol dire combattere una delle peggiori piaghe liguri, ovvero il dissesto idrogeologico, ripristinando Italia Sicura. Vuol dire realizzare la Gronda, spazzando via i tentennamenti e le ambiguità".

"Su questi punti non ci muoveremo di un millimetro", conclude.