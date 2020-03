Regionali, M5S al voto su Rousseau dalle 12 di giovedì alle 12 di venerdì

Liguria - Il Movimento cinque stelle ligure è chiamato al voto nel corso delle giornate di domani e dopodomani sulla piattaforma Rousseau per decidere il da farsi in merito all'alleanza con il centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali.

Lo ha ufficializzato con un intervento su Il blog delle stelle il capo politico ad interim del M5S, il senatore Vito Crimi.



Dopo aver fatto il punto politico di quello che sta accadendo in altre regioni italiane, Crimi scrive: "Anche per la Liguria è giunto il momento di compiere una scelta, e la affideremo agli iscritti con un voto on line. Una scelta che, anche in questo caso, metta al centro la rinascita e il rilancio di questa splendida terra che, soprattutto recentemente, ha dovuto affrontare grandi sofferenze e difficoltà. Quindi dobbiamo decidere insieme se proseguire il percorso da soli, con il nostro candidato presidente, o se aprirci alla possibilità di realizzare un patto con altre forze civiche e non solo, anche eventualmente rinunciando al nostro candidato presidente a favore di un candidato civico. Ma sempre mettendo al centro i temi, i progetti, le cose da fare, per strappare la regione alla gestione fallimentare degli ultimi anni".



I punti programmatici che vengono elencati dal capo politico sono indicati come "proposte concrete che tutti si impegnino a rispettare e a realizzare, senza possibilità di deroghe.

Si parla di un "Piano straordinario emergenziale per il contrasto al dissesto idrogeologico", di un "Piano di riordino delle normative urbanistiche per la riduzione del consumo di suolo (Obiettivo Cemento Zero)", di "Iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione delle fonti fossili", del "Rilancio sanità pubblica e stop alla privatizzazione degli ospedali", di "Impegno a promuovere presso il governo nazionale ogni iniziativa volta a revocare le concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia", mentre rispetto alla Gronda viene proposta la "realizzazione del progetto esecutivo secondo gli esiti dell’analisi costi/benefici effettuata dal ministero Infrastrutture e Trasporti nel 2019, sentiti gli enti locali".

"Ovviamente condizione indispensabile - aggiunge Crimi - è che le liste siano pulite. Non esistono battaglie facili e non si vince senza combattere. Mettiamoci cuore, entusiasmo, passione, coraggio di guardare avanti, un approccio che ci ha sempre accompagnato, e grazie ai quali nessun obiettivo diventa impossibile".



Domani, giovedì 5 marzo a partire dalle 12 e fino alle 12 di venerdì 6 marzo, gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto e residenti nella regione Liguria, saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta fatta dal Capo Politico con il seguente quesito: Sei d’accordo, alle condizioni esposte, ad aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali in Liguria?

Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.



“Alla fine, per ironia della sorte, anziché essere il Pd a dettare le condizioni al M5s, sono stati i grillini a dettarle al Pd. E che condizioni!”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito dei punti programmatici resi anticipati dalle agenzie di stampa rispetto al voto di Rousseau sulle regionali liguri.

“La prima – continua - la lotta al dissesto, ci trova completamente d’accordo. Trovo però incredibile che pongano il tema i 5 stelle. Perché a fronte dello straordinario lavoro portato avanti dal governo Renzi sul Bisagno e Fereggiano, sarebbe utile che il Pd ricordasse a Crimi che sono stati proprio loro a cancellare Italia Sicura. E poi c’è la Gronda. In cui si usa un termine ambiguo per aprire a modifiche progettuali. Allora mi corre l’obbligo di chiarire la posizione di Italia Viva in merito all’opera più importante per Genova che è, incredibilmente, ancora ferma”.

“Per noi la Gronda si deve realizzare tutta, subito e con tutte le opere collaterali collegate tra cui il tunnel della Fontanabuona, il declassamento della attuale autostrada e la galleria di Voltri”, conclude.