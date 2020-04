Regionali, Gagliardi: "Pd ha paura del voto, sono allergici a regole della democrazia"

Liguria - "E’ il Pd ad avere paura del voto. In Parlamento ci sono arrivati da perdenti e ora governano grazie a un accordo con i nemici storici, il Movimento 5 Stelle. Nelle regioni temono il voto perché sanno perfettamente che tutto quello che stanno promettendo, senza trasformarlo in fatti concreti, li punirà pesantemente alle urne e allora meglio prendere tempo accusando il nemico politico di gestioni sbagliate, soprattutto in questo periodo dove predicano unità, ma poi sono i primi ad essere i più disfattisti”. Lo dichiara in una nota la parlamentare Manuela Gagliardi (Cambiamo!).



“Il presidente Toti ha espresso una ipotesi di buon senso, prendere in considerazione di votare a giugno, nessuno scandalo, ma purtroppo il Pd regionale mette la testa sotto la sabbia per non prendersi le responsabilità di tutti i pasticci che fanno i loro colleghi al Governo e mostra per l’ennesima volta la sua inutilità e la sua allergia alle regole della democrazia”.