Regionali, De Benedetto (SI): "Sansa figura di alto profilo"

Liguria - "E’ tempo di affrontare sul serio i temi salienti che riguardano la nostra regione ed è tempo di farlo attraverso un percorso nuovo che conduca le forze di centro-sinistra e i 5 stelle a spendere i massimi sforzi per correre insieme. Non è questa l’ora del politicismo e nemmeno delle tattiche, ma è il momento di riflettere sul bisogni reali dei cittadini, che avvertono la necessità di tornare a fidarsi della coerenza delle classi dirigenti, al di là dell’interesse delle parti o di sovrapposizioni incomprensibili. Ed è per questo che è oggi importante rilanciare insieme un progetto che metta in sicurezza le criticità della Liguria, a partire dalla questione ambientale-infrastrutturale e dalla grande crisi della sanità che rischia di mettere in ginocchio l’efficacia delle cure e delle emergenze sull'intero territorio regionale". Lo afferma in una nota Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale e dell'assemblea nazionale di Sinistra italiana.



"L’auspicio dunque - prosegue - è quello di dare ai cittadini quello che chiedono, cioè la serietà di intenti nell’accogliere le loro richieste su questioni estremamente importanti per la quotidianità e le loro aspettative future. Figure di altissimo profilo - come per esempio quella di Ferruccio Sansa - si stanno affacciando come credibili soggetti di mediazione tra i partiti, i movimenti e il civismo diffuso. Sarebbe auspicabile che la politica cogliesse questi elementi di novità, per approdare ad un atteso processo di maturazione capace di superare le logiche autoreferenziali e di tornare ad accogliere con passione le importanti istanze che arrivano dai cittadini".