Regionali 2020, Salvini conferma la candidatura di Toti

Liguria - "Per quello che mi riguarda 'squadra che vince non si cambia'. La Liguria è ben amministrata, Genova è ben amministrata. Non vedo perché cambiare. Io bado alla sostanza: perché togliere ai liguri e ai genovesi questo buon Governo per problemi interni a questo o quel partito?!" Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, presente oggi al Salone nautico di Genova, interpellato sulla possibilità di una candidatura di Giovanni Toti da parte del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria.