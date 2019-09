Referendum legge elettorale, M5S: "Toti andato sotto in Commissione"

Liguria - "In I commissione Affari Istituzionali, abbiamo fatto le audizioni per la proposta di deliberazione di referendum per l'abrogazione della parte proporzionale della legge elettorale nazionale, come proposto dal consigliere leghista Senarega. Notevoli sono state in merito le testimonianze di illustri auditi, tra cui l'avvocato Besostri, il professor Pericu e la professoressa Trucco, che con estrema precisione e dovizia di dettagli, hanno illustrato tutti i profili di illegittimità e incostituzionalità del testo proposto". Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore a margine della seduta.



"Ebbene, a fine audizioni, Toti è andato ‘sotto’. La Commissione ha espresso parere negativo. La votazione è infatti finita 15 a 15, bocciando quindi il quesito referendario della Lega", conclude Salvatore.