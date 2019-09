Recinzioni anti lupo, la Regione aumenta i fondi

Liguria - Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, oggi l’Assemblea legislativa della Liguria s’impegna "ad attivarsi presso gli organi competenti al fine di definire una strategia condivisa per proporre una soluzione concreta ai problemi di chi svolge attività agricole e di allevamento nella nostra Regione". Il provvedimento era stato oggetto di una lunga discussione in Aula durante la seduta del 17 settembre nella quale erano anche stati precisati gli interventi in atto da parte della Regione. “Ringrazio i colleghi che oggi hanno votato il mio ordine del giorno - afferma Giovanni De Paoli - riconoscendo la necessità di intervenire con misure importanti per far fronte alle difficoltà che la presenza incontrollata del lupo sta causando ai nostri allevatori e agricoltori”. “Siamo dalla parte di chi lavora - conclude il consigliere – e di chi con coraggio, investe energie e risorse per difendere il proprio lavoro e salvaguardare il territorio”.



"Non possiamo ignorare il fatto che la presenza del lupo stia aumentando. Ogni giorno si segnalano attacchi ad allevamenti. Abbiamo bisogno di tutelare le aziende liguri, per questo investiamo nelle forme di contenimento come le recinzioni e i cani da guardia. Stiamo attivando tutte le misure che abbiamo a disposizione con in previsione bandi per oltre 2milioni di euro per le recinzioni. Bandi che si apriranno entro l'anno. Restiamo in attesa che il Governo ci indichi una soluzione per affrontare in maniera determinante questo problema. Nel frattempo noi forniamo dei rimborsi per ogni danno che questi animali causano, ma il rimborso non è la soluzione", le parole dell'assessore all'agricoltura Stefano Mai. "In Liguria non sono mai stati stanziati tanti fondi per la gestione del lupo come in questi anni - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai -. Oggi garantiamo il 50% in più di fondi alle aziende da investire per le recinzioni, rispetto alle giunte regionali che ci hanno preceduto. Inoltre a breve investirlo oltre 650mila euro del progetto Wolf Alps 2.0 che ci consentirà di supportare gli allevatori anche nell'acquisto di attrezzature".



“I lupi sono sempre più numerosi nel nostro territorio - spiega il consigliere Costa - e vanno a colpire gli animali d’allevamento creando grossi danni alle aziende. L’ordine del giorno ha lo scopo di impegnare la giunta a cercare, nelle relative sedi, una soluzione che, pur preservando il lupo, tuteli le imprese e la nostra economia”.

Per il presidente di Liguria Popolare: “È importante proteggere il lupo, ma al tempo stesso devono essere trovate soluzioni per arginarne l’effetto sul territorio e per supportare le tante realtà che – grazie ad agricoltura e allevamento – riescono ad essere vettori importanti per l’economia della Regione e per la tutela dell’ambiente”.