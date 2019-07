Ragazzo bendato in caserma, Toti ai Carabinieri: "Non facciamo queste cazzate, ho fiducia in voi"

Liguria - Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene in merito alla foto di uno degli arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuto due giorni fa a Roma in circostanze ancora da chiarire nei dettagli. Questa mattina infatti ha fatto molto discutere la diffusione di uno dei due ragazzi americani ammanettato e bendato.

“Rgazzi, non facciamo queste cazzate – ha scritto Toti rivolgendosi agli 'amici Carabinieri' - non rendono onore a chi siete realmente, rischiano di far passare un carnefice per vittima, e, peggio, influire negativamente in quel processo che dovrà punire severamente chi ha tolto la vita ad un vostro collega. Per noi siete e dovete restare i custodi della giustizia non della vendetta. Onoriamo – ha concluso - l’unica e sola vittima di questa vicenda, il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, rispettando fino in fondo le regole della Costituzione Repubblicana sulla quale avete giurato. Ho fiducia in voi”. Posizione diversa dunque da quella dell'amico e capo della Lega Matteo Salvini il quale ha commentato la stessa immagine così: “A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della patria morto in servizio per mano di gente che se colpevole merita solo la galera. Lavorando”.