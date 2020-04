Quando si voterà? La fretta dei presidenti, l'idea di un 'election day'

Liguria - Mentre Giovanni Toti attende ancora gli sfidanti, il Governo sta finendo il lavoro consultivo per definira una finestra utile per mandare al voto le regioni "scadute. Insieme alla Liguria,Valle d'Aosta a Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia sono chiamate a rinnovare il consiglio regionale e ad eleggere il nuovo presidente della giunta. Stanti alle ultimissime pare che la finestra individuata vada dal 12 luglio al 1° novembre e sarà il Consiglio dei ministri che si riunisce oggi a prendere in mano la proposta e prendere poi una decisione. Ma ci sono anche le amministrative: qualora le misure venissero confermate, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si potranno tenere in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.



Di certo i presidenti regionali uscenti stanno premendo per un voto a metà estate anzichè in autnno: il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, così come il collega campano Vincenzo De Luca e pure Giovanni Toti. A norma di regolamento tocca proprio alle Regioni stesse fissare una data, ma si punta ad un accordo omnicomprensivo per includere nella tornata anche il famoso referendum marzolino per il taglio dei parlamentari, rinviato. Il tutto mentre c'è chi, in caso di svolgimento delle elezioni oltre l'estate, propone la figura di un commissario regionale straordinario: i consigli regionali in Italia rimangono in carica per cinque anni dalla data della loro elezione con una eventuale proroga del giorno delle votazioni fino alla prima domenica successiva i due mesi seguenti i cinque anni. E la Liguria come tutte le altre regioni italiane votò il 31 maggio del 2015, fissando al 2 agosto 2020 l'ultima domenica utile per andare al voto. Non ci sarà comunque molto da attendere, la decisione sulla finestra concessa dal governo alle regioni arriverà a breve. Da Roma filtra che si potrebbe andare dopo l'estate, a ore la decisione ufficiale. Che certamente dividerà ancora la politica