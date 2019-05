Pucciarelli e Viviani: "Senza Rixi la Liguria sarebbe ancora in ginocchio"

Liguria - “Edoardo Rixi, oggi Viceministro alle infrastrutture ed ai trasporti, ha fatto per la nostra regione molto più di quanto abbiano fatto gli innumerevoli politici del Pd che sono andati, nel corso del tempo, a Roma e hanno dimenticato la strada di casa. Grazie a lui è stato possibile vincere le elezioni regionali del 2015 ed evitare che la Liguria rimanesse il fanalino di coda del Nord Italia. Inoltre, la sua regia ha permesso la vittoria di Marco Bucci a Genova dando il via alla rinascita di una città letteralmente abbandonata a se stessa. Infine, da Viceministro, è stato fondamentale per la ripartenza del genovese e dell’intera regione a seguito del crollo del ponte Morandi: se non ci fosse stato Rixi, non avremmo ottenuto tutti i risultati di cui oggi andiamo fieri e che stanno permettendo una ricostruzione rapida ed efficiente". Così in una nota la senatrice del Carroccio Stefania Pucciarelli ed il deputato della Lega Lorenzo Viviani, a difesa del viceministro: "In queste ore stiamo assistendo ad attacchi strumentali riferiti ad una sentenza di primo grado, ancora da emettere, che comunque vada non intaccherà la professionalità, il senso di responsabilità ed il valore di Edoardo. Meglio sarebbe che gli sforzi di certi politici si concentrassero sui problemi della nostra regione in settori quali la difesa o le crisi aziendali. Gli avversari politici, o gli alleati ingombranti, si sconfiggono nelle urne e non nei tribunali: lo ricordiamo soprattutto a Di Battista che si permette di pontificare, tra una vacanza e l’altra nei paesi esotici, su chi ogni giorno dedica se stesso al proprio territorio”.