Pucciarelli: "Baudone vuole scontri fisici? Rimarrà deluso: la miglior risposta la daremo alle urne"

Liguria - "Pochi giorni fa sono stata attaccata per aver detto testualmente “cacciamo la Boldrini a calci nel sedere”. Le anime belle della sinistra si sono scandalizzate e mi hanno accusata di usare un linguaggio non consono al mio ruolo di rappresentante delle istituzioni, sebbene le mie parole non fossero né volgari né offensive. Oggi mi aspetto che le stesse persone prendano posizione contro gli sproloqui di Baudone". Lo ha dichiarato Stefania Pucciarelli a seguito di quanto accaduto sulle pagine di Facebook.

E ha aggiunto: "Non intendo querelarlo perché se lo facessi gli darei soltanto una visibilità che non merita. Vorrei tuttavia capire a cosa si riferisce quando parla dei leghisti che sono “anche conigli”. Si augura forse di vedere per la strada i militanti della Lega e del suo partito scontrarsi fisicamente? Se è così ne rimarrà deluso. A differenza della sinistra e dei centri sociali coccolati dal Pd, la Lega è democratica per davvero, e la migliore risposta agli insulti che riceviamo ogni giorno verrà dalle urne il 4 marzo".