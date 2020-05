Protesti, Michelucci (Iv): "Impegno per ulteriore proroga"

Liguria - "La battaglia dei commercianti per vedere rinviate le iscrizioni delle posizioni debitorie nei registri dei protesti è assolutamente giusta e Italia Viva ne condivide appieno la necessità. Ad oggi, grazie all'intervento degli onorevoli Marattin, Ferri e Paita è stato presentato un emendamento una proroga fino alla fine del mese di agosto. È ancora poco poiché non basterà certamente a dare ossigeno ad una categoria che ancora oggi ha i battenti chiusi. Tuttavia noi di Italia Viva ci impegneremo affinché l'emendamento sia approvato e affinché si possa ottenere un'ulteriore proroga. Inoltre le misure che accorderanno contributi nazionali a fondo perduto potranno dare ulteriore respiro alle attività". Lo afferma in una nota Juri Michelucci, capogruppo di Italia viva in Regione Liguria.

"È una battaglia che vogliamo continuare a condurre poiché ci sono ancora tempi utili per concretizzare risultati rispondenti alle esigenze della categoria. Il commercio va sostenuto con convinzione anche perché è un'ossatura fondamentale dell'economia dei nostri territori e non possiamo permetterci di perdere questa ricchezza", conclude.