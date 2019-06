Proroga Psr, Mai: "La dimostrazione che la Regione punta sui Parchi"

Liguria - L'Assessore all'Agricoltura di Regione Liguria Stefano Mai comunica che è stata prorogata la chiusura delle misura 7.1 del PSR. "Spostiamo la scadenza per presentare le domande, dal 30 giugno al 30 settembre - spiega l'Assessore Mai - Con questa proroga permetteremo ai Parchi regionali di presentare i piani di gestione delle aree Natura 2000 e partecipare al bando".



La misura potrà contare anche su 471mila euro in aggiunta. "Abbiamo aumentato la copertura finanziaria della misura di 471mila e 692. Lo facciamo per l'importanza di questo bando. Così facendo portiamo il finanziamento da 1 milione e 500mila euro a 1 milione e 971mila euro".



Per l'Assessore Mai, si legge nella nota diffusa dalla Regione, "è la dimostrazione che la Regione Liguria punta sui Parchi". Conclude l'esponente leghista: "Con questa scelta, superiamo le polemiche strumentali di questi giorno. Dimostriamo che agiamo con fatti concreti e che investiamo in supporto ai Parchi".