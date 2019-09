Pronti via, parla ligure la prima grana del governo giallorosso

Liguria - La senatrice genovese del Movimento 5 Stelle Elena Botto risponde alle dichiarazioni della ministra Pd delle infrastrutture Paola De Micheli in cui dichiara di non voler revocare le concessioni ad Autostrade e di essere contraria alla Gronda dei genovesi perché, secondo lei, per avviarla ci vorrebbero 6 anni.



“Il ministro dell’infrastrutture Paola de Micheli forse non ha compreso su quali basi nasca questo Governo - replica Elena Botto - tra l’altro espresse chiaramente dal Presidente Conte: alzate di toni, sparate, fughe in avanti non sono accettabili”.



“Mi auguro per il bene del Governo e del Paese che il ministro smentisca o chiarisca quanto prima le sue dichiarazioni su concessioni autostradali e la Gronda rilasciate alla stampa perché, in caso contrario, si dovrà assumere la responsabilità di incrinare pericolosamente il rapporto di lealtà e correttezza tra le parti” conclude la senatrice genovese del M5S.