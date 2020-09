Proiezioni referendum: "SÌ" oltre il 66%

Liguria - Dopo gli exit poll iniziano arriva la prima proiezione sull'esito del referendum realizzata da Consorzio Opinio Italia per la Rai. I primissimi dati – basati in questo caso sui voti reali – indicano il “SÌ” al taglio dei parlamentari al 65,6% e il “NO” al 34,4%.



Anche la seconda proiezione Opinio Italia per Rai conferma la tendenza del referendum per il taglio dei parlamentari con il "Sì" che veleggia al 66,7% e il "No" al 33,3%. Un dato rilevato con lo spoglio arrivato al 9% dei votanti.