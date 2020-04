Prima riunione per il tavolo tecnico dell'edilizia, Scajola: “Governo non lasci sole le imprese”

Liguria - “Si è svolta oggi la prima riunione del tavolo tecnico sull’edilizia con tutti gli ordini professionali, le categorie e i sindacati. L’obiettivo è quello di monitorare la situazione e produrre proposte che verranno discusse dalla task force per la ripartenza e per quelli che possono essere gli atti di competenza regionale, e idee da sottoporre al Governo attraverso la conferenza delle Regioni”. L’assessore all’Edilizia Marco Scajola ha riunito i rappresentanti del mondo edilizio regionale in videoconferenza per fare il punto sulla situazione dopo il semaforo verde della Giunta all’edilizia libera e alle attività per cui è necessaria sola la Cila.



“Il nostro obiettivo è farci portatori delle esigenze del territorio in tutte le sedi. Abbiamo condiviso la necessità di riprendere il lavoro – aggiunge Scajola -, il tutto ovviamente senza trascurare in alcun modo le disposizioni e le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori. Per questo –precisa Scajola- è necessario che il Governo non scarichi sulle regioni, o sulle imprese che vivono un momento di affanno e difficoltà visto il lockdown, il peso dei costi per le dotazioni di sicurezza. È necessario quindi che vengano garantiti i dispositivi di protezione individuale per tutti i cantieri e le attività”.