Presidenti di Regione, Giovanni Toti sul podio: è terzo

Liguria - Il presidente della Regione Giovanni Toti è terzo sul podio nella classifica dei governatori con il maggior gradimento per l'efficacia della loro azione nell'amministrare le Regioni: è emerso da una ricerca Swg su 10.800 cittadini maggiorenni e residenti in Italia intervistati tra ottobre e novembre. In cima alla graduatoria c'è Roberto Zaia del Veneto seguito da Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna. Insieme a Toti si classifica Attilio Fontana della Lombardia. Inseguono il friulano Massimiliano Fedriga (46) e Enrico Rossi della Toscana (43). E ancora, il piemontese Alberto Cirio (37), Nicola Zingaretti del Lazio (30), il campano Vincenzo De Luca (29), Vito Bardi della Basilicata (28), Luca Ceriscioli delle Marche e l'abruzzese Marco Marsilio prendono 24. Michele Emiliano in Puglia 23. 20 punti per il sardo Christian Solinas, 15 per il siciliano Nello Musumeci. Chiude a 10 Mario Oliverio della Calabria. Non incluse Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.