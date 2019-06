Ponte Morandi, Salvatore (M5S): "Impegni rispettati grazie a governo del cambiamento"

Liguria - Alice Salvatore, capogruppo del Movimento cinque stelle in consiglio regionale, interviene in merito al Ponte Morandi, la cui ricostruzione partirà in settimana. “Tutti gli impegni presi - osserva - sono stati rispettati: predisposti i risarcimenti ad imprese e liberi professionisti danneggiati; i cittadini sfollati hanno potuto avere nuove case; i cantieri della viabilità hanno rispettato i tempi. Ridotta sensibilmente la tempistica di cantieri e risarcimenti: già dai primissimi istanti successivi alla immane tragedia del 14 agosto scorso il Governo del cambiamento si è attivato anche con il premier Conte in prima persona, venendo a Genova e prendendo impegni precisi, anche sulla spinosa questione delle concessioni e dei pedaggi autostradali, che dagli anni '90 hanno garantito miliardi ai privati e sottratto fondi su fondi per le manutenzioni. Con la vecchia politica, non avremmo mai assistito a tutto ciò! Le sfide sono ancora tante ma col M5S Genova le vincerà! Perché se oggi in Italia la politica può dare risposte vere ai cittadini, è merito del Governo del cambiamento e in particolare del Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Diamo a Cesare quel che è di Cesare”.